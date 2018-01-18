  • 2018年1月18日 星期四
  • 21º
  • 71%
熱門： 時新快餐店換新鈔藍潔瑛冰花男孩北投

日報新聞 > 中國

﻿美鼓勵與台官員互訪 國台辦警告勿引火自焚

2018-01-18 列印
　　美國通過《台灣旅行法》鼓勵美台官員實現互訪。在北京，國台辦發言人馬曉光警告台灣不要狹洋自重，引火自焚。國台辦周三舉行例行記者會。馬曉光表示，展望今年兩岸關係面臨的複雜因素增多，風險挑戰增大，但大陸完全有信心，應對挑戰，推動兩岸關係繼續克難前行。

  馬曉光批評，美國鼓勵美台官員實現互訪，强調有關法案嚴重違反中美三個聯合公報確立的「一個中國」原則，大陸堅决反對，並奉勸台灣不要挾洋自重，以免引火燒身。他指出，未來是從善如流，回到「九二共識」的共同基礎上來，跟陸方一起致力於兩岸關係和平發展，取決於台灣方面。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd