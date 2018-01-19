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﻿貴州破假畫集團贗品逾五千萬成交

2018-01-19 列印
　　內地貴州警方近日成功破獲大型跨省名家書畫贗品案，先後拘捕二十四名疑犯、檢獲一千一百六十五幅畫作贗品，涉案金額逾二千六百萬人民幣，估計已瓦解三個偽畫集團。

　　貴州遵義公安部表示，公安機關自去年年初接到群眾舉報稱，書畫市場上出現大量假冒齊白石、范曾、啟功等當代名家的作品，部份假字畫甚至流入拍賣環節，給書畫交易市場秩序造成不良影響。公安部門經半年蒐證，先後在北京、天津、上海等地展開拘捕行動。公安部門稱，其中一個假畫集團曾於二○○三年成功以逾五千萬人民幣售出一幅李可染的假畫。

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