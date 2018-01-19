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﻿《明鏡》負責人 妻子在內地失蹤

2018-01-19 列印
　　曾訪問內地富商郭文貴的美籍華裔記者陳小平近日聲稱，其失蹤多個月的妻子，在北京被當局帶走。陳小平是美國華文媒體《明鏡》負責人之一，去年曾多次訪問流亡美國的內地富商郭文貴。

　　陳小平表示，去年九月接獲妻子李懷平傳來的短訊，表示自己遇上麻煩，之後失去聯絡。到上周末，網上流傳一段李懷平現身的片段，聲稱自己身處廣東，又表示因為夫婦感情問題，以及對丈夫在國外所做事感到害怕，因此中斷聯繫。

　　片段發佈的前一日，陳小平向國家主席習近平發公開信，促請北京政府釋放其妻子。他表示妻子是被中方人員帶走，再在受壓的情況下拍攝片段。

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