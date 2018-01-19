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﻿黑龍江惡導遊打遊客

2018-01-19 列印
　　黑龍江雪鄉近日頻頻傳出旅遊醜聞，繼有遊客投訴雪鄉客棧老闆坐地起價、導遊在旅遊巴上強售套票之後，又再傳出有導遊因遊客在車上沒有交費而毆打遊客，導遊事後一度逃逸，之後被公安拘捕歸案。

　　網上流出一段錄音，於去年十二月黑龍江省桃源一間旅行社的導遊姜某，要求遊客交費未果後，先後毆打了至少兩名遊客，有目擊者稱其中一名男遊客被打得滿臉是血。錄音顯示，一名男導遊提出要遊客每人先交給他四百五十元人民幣，「沒有後顧之憂」，在女遊客質疑已經交了二百八十八元人民幣，表示不願意交錢後，男導遊反問，「為甚麼不給我？為甚麼這個錢不讓我去賺？一會兒我會讓你倆痛哭流涕。」期間男導遊還不時謾罵女遊客。

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