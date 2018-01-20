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﻿台糖果廠用過期原料　部份貨流入港澳

2018-01-20 列印
　　台灣有糖果代工廠以過期原料生產糖果，部份流入市面並出口到香港和澳門，當局下令回收，公司已發道歉聲明並承諾退款。

　　台中市衛生局食安處去年底接獲離職員工舉報，指台灣最大糖果代工廠「宜農生物科技」使用逾期配料，分別在本月十日和十五日查獲公司使用過期配料，包括蘋果汁、橙汁及牛奶香料等，生產牛奶糖、熊仔軟糖、水果果膠軟糖等九款產品。

　　調查後發現半年來涉及的問題產品逾五噸，大部份流入台北市、高雄市等六個縣市，部份則已出口到香港和澳門。當局在工廠封存剩餘的三十公斤產品，並下令全面回收和依法向宜農罰款。

        該公司已在社交網站Facebook發聲明致歉，並指顧客若在去年六月二十二日或之後購入的部份產品，可於半年內申請退款。

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