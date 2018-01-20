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﻿上海為建商場 毀百年建築

2018-01-20 列印
　　內地政府文物保護不力的問題屢成詬病，位於上海霞飛路北側的尚賢坊，由美國社會活動家李佳白興建的百年建築，亦是已故著名作家郁達夫邂逅妻子王映霞的地方。近日卻慘遭毒手，淪為斷垣殘壁。

　　有上海民眾發現，尚賢坊所在地懷疑為了興建商場，最有代表性的兩排石庫門樓房，前排已被拆，甚至標誌性的石庫門樓房也僅剩下地基。上海文史學者表示尚賢坊或復原無望，認為曾承諾保護尚賢坊的開發商出爾反爾，要求當局解釋並嚴肅問責。為了尚賢坊的保育奔走了三年的上海石庫門研究專家婁承浩表示，尚賢坊為磚木結構建築，更是上海石庫門建築的代表，這樣不可複製的建築一旦被拆除，基本不可能再復原，對此感到十分可惜！



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