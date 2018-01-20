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﻿百度李彥宏 登時代亞洲版封面

2018-01-20 列印
　　百度創辦人李彥宏登上美國《時代雜誌》亞洲版最新一期封面，是首次有中國網企創辦人登上《時代雜誌》封面。十八日出版的雜誌，文章以「百度李彥宏正在幫助中國贏得21世紀」為題，描述百度對人工智慧（AI）的野心。文章回顧了李彥宏創立百度的歷程，並稱目前百度是僅次於谷歌（Google）的搜索引擎，在中國有八成的市場佔有率，成為全球第四大網站。

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