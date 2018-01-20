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﻿通緝犯警署食煙直播 台警無視兼玩槍

2018-01-20 列印
　　台灣新北市警隊近日爆出醜聞，三十二歲林姓毒品通緝犯日前被逮捕，由於他將被判囚兩年，不少朋友前來警署探望。當時，通緝犯只是鎖上腳鐐，但仍然在警署嘻嘻哈哈，和朋友開直播。但原來在旁的還有數個穿着制服的警察，其中一個警察還一邊吸煙，一邊拿出槍給通緝犯觀看，行為令人髮指。

　　拿出槍給通緝犯觀看的肇事警員已被記過兩次及調職，吸煙也將被罰款。

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