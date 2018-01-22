﻿能見度最低僅五十米 山東江蘇霧霾重污染

另外，日前江蘇省氣象台連續第四天發佈霾黃色預警，其中南京為重度污染。
周六（二十日）是二十四節氣中的最後一個節氣大寒，受霧霾天氣的影響，山東曹縣整個小城被霾所包圍，能見度不足五十米。菏澤地區昨晨更曾出現能見度不足二十米的濃霧。
「日本彈珠機大王」岡田和生家族在港註冊的公司，近期爆發控制權爭奪戰，事件震撼香港和澳門兩地。 岡田的兒子早前取得胞妹轉讓其名下股權，佔公司逾半股權成為「話事人」之後，隨即把原為公司最大股東的父親踢出董...
2018-01-22
一張感謝卡勝過千言萬語。湖北一名退休教授，二十三年來派出超過八百四十張以英文寫的讓座感謝卡，近日在內地網上熱傳。 武漢一名姓李的女大學生坐地鐵時，主動讓座給一名長者，豈料對方向她遞上一張手寫的英語感謝卡，上面寫着「Thanks for your seat, Good luck to you！」，還署名「The mathematics teacher of 86」及留有一個號碼「839」。據了解，在二十三年內，長者已派出八百四十張感謝卡。此舉讓李女十分感動，於是把事件放上網，數天內獲得大量關注。有網民留言稱聲，他讓座時也收到同樣的卡片，但編號是「706」。 當地傳媒其後找到了...
2018-01-22
北韓周日（二十一日）派出由三池淵管弦樂團團長玄松月率領的藝術團先遣隊，到南韓首爾視察下月舉行平昌冬奧的場地，是4年來首次有北韓官員到訪南韓。被指是北韓領袖金正恩舊情人的「牡丹峰樂團」團長玄松月終於現身...
2018-01-22
大埔公路近吐露港段一帶，具備前臨港灣及背近郊野公園的地利優勢，為不少名人聚居。其中翡翠花園現有高層連天台單位放售，實用面積959方呎，間隔採3房連1套房間隔，享連綿綠山及海天一色的一線景觀，讓住客可時...
2018-01-22
港股上周五繼續創新高，加上美股和A股近期表現同樣理想，分析員預期本周恒指有望再下一城，上試32500點關；惟美國參議院未能通過預算法案，聯邦政府要停止運作，或對美股構成影響，成為港股今天開市的隱憂。 美國國會參議院周末未能通過向聯邦政府作出臨時撥款，聯邦政府要停止運作。但在停止運作前夕的上周五，美股並無受到影響，標指和納指更創收市新高，主要由企業業績和盈利指引樂觀所帶動。此外，上周五港股美國預託證券（ADR）全面造好，滙控（005）折合港元收報86.55元，較本港升1.34%；騰訊（700）則折合港元收報454.93元，較本港升0.56%。 美國政府並不是第一次停止...
2018-01-22
上輪打破曼城英超不敗身的利物浦目前士氣如虹，射手羅拔圖法明奴狀態大勇，入球效率更冠絕英超。再者，盛傳於夏天約滿離隊的中場安利簡恩，矢言每場比賽都會全力以赴，今晚勢領紅軍於英超獨腳戲作客痛擊包尾大幡史雲斯！ （now621台、Le Sports HK App周二凌晨4:00直播） 法明奴今季各賽事已攻入十七球，還收錄九個助攻。在英超攻入十球的他，雖然入球數字遠不及熱刺中鋒哈利卡尼和隊友穆罕默德沙拿等人，但這個巴西國腳的射門轉化入球率屬全英超最高，達二十七點八個巴仙。紅軍領隊高普盛讚此子：「他的訓練態度認真，比賽時亦很積極，是一頭不會休息的野獸。」 簡恩承諾全力以赴 此...
2018-01-22
喻為每年科技趨勢前瞻的《CES電子展》，又在美國拉斯維加斯圓滿落幕，論可觀性今屆比過去幾年大增，展品不再局限家電影音、相機及電腦，機械人、無人機、VR眼罩比比皆是，只是要數場內矚目焦點，仍然離不開電視...
2018-01-22
無線《萬千星輝頒獎典禮2017》昨晚在無線將軍澳電視城舉行，入行13年的唐詩詠終憑《不懂撒嬌的女人》首度榮封視后；王浩信就成功撼贏勁敵馬國明，憑《踩過界》首奪視帝。馬明與蔡思貝就獲頒最受歡迎電視男、女...
2018-01-22
日前浸會大學十多名學生「佔領」校方的語文中心，參與行動的學生聲稱是抗議普通話豁免試的合格率太低，為同學抱打不平。事件令人震驚，不論學生所持理據，不以理服人，以粗暴手法衝擊教職員，完全不能接受，而過程中有學生大爆粗口，有人呼喝教職員「閉嘴」，究竟我們的大學生出了甚麼事？ 學生聲稱，事件的導火線，是去年首批參加豁免試的學生，合格率僅約三成，質疑考試的評分準則，他們亦指佔七成分數的口語最難過關，當中有情景對話一項，即使考生普通話流暢，但對話不配情景角色，亦難以過關，質疑考試不止考普通話能力，認為不公平。 學生的意見是否合理，外人難以置喙，涉教學課題，最適宜的處理方法，是經校內的師...
2018-01-22
大賽過後，周三夜戰全泥地賽，原本以為乏味無趣，而最混亂之處，就是初跑泥地的馬匹，以及增程的馬匹是否合適，可幸筆者早有一匹備忘馬。 早於十一月份，本欄曾經提及大摩馬房的「勝利專家」，當時看好此駒的主要原因，是牠跑草地賽常近而無威脅，而同父系馬有泥地根據，所以可向此方向尋求突破。 但當晚場地極慢，大利前置競跑，「勝利專家」在161場次更不幸排大外檔起步，沿途處於外疊，再遇上極不利後追的步速，頭三段1.15.55比起同晚四班、五班組別更慢，但最後亦只負於賺盡步速形勢的「紅運精彩」三個馬位。而該賽其他參戰馬其後都取得好成績，包括之後兩捷的「事勝意」及翌仗補中的「都靈明珠」，水準確有...
2018-01-22