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﻿能見度最低僅五十米 山東江蘇霧霾重污染

2018-01-22 列印
　　內地多個省份周末出現霧霾天氣。山東南部、河南東部、安徽中北部、江蘇中北部、湖北東部及重慶西部等地周日（二十一日）早上被大霧籠罩。其中安徽阜陽發出大霧橙色預警，預警能見度低於二百米，部份地區能見度更低於五十米，市民出門伸手不見五指。

　　另外，日前江蘇省氣象台連續第四天發佈霾黃色預警，其中南京為重度污染。

　　周六（二十日）是二十四節氣中的最後一個節氣大寒，受霧霾天氣的影響，山東曹縣整個小城​​被霾所包圍，能見度不足五十米。菏澤地區昨晨更曾出現能見度不足二十米的濃霧。

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