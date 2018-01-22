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﻿台鐵電車電線斷落 1.3萬乘客一度受阻

2018-01-22 列印
　　台鐵新北市山佳站北邊西正線電車電線當地時間周日（二十一日）早上斷落，交通部台灣鐵路管理局已於中午十二時四十五分全線搶修，現已恢復正常行駛。事件中約一萬三千多名乘客受影響，可辦理退費。

　　事發於星期日（二十一日）早上七時十二分，台鐵山佳站北邊隧道內西正線發生電車電線斷落，樹林—山佳—鶯歌之間的東、西正線電車缺電。經台鐵維修人員搶修，全線已於中午十二時四十五分搶修完畢，陸續恢復正常行駛。期間當局啟動樹林至鶯歌間公路接駁機制，派出八十六輛接駁車接載受影響乘客。截至中午十二時四十五分，五十一班次受影響，涉及約一萬三千四百六十名乘客。

　　當局發現西正線電車電線斷落，東正線三角架掉落，東、西正線無法供電造成雙線不通，正調查事故原因。

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