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﻿台空軍教官　罵飛行員「吃大便」

2018-01-23 列印
　　大陸網站近日瘋傳一段台灣空軍飛行員訓練影片，片段中由於學員表現不佳，被教官破口大罵「吃大便去」。短短三分鐘影片，令網民猶如置身現場，看得膽戰心驚。

　　片中可見一名坐於駕駛艙的學員在編飛行隊伍，只見與帶隊飛機距離愈來愈近，教官瘋狂嘶叫「收油門！撞到了」、「收！」；這時學員可能直接把油門全鬆開，飛機響起警報聲，最後飛機恢復平穩。

　　據了解，該影片是二○一五年國家地理頻道與台灣國防部合作推出的《台灣菁英戰士：傲氣飛鷹》紀錄片，影片真實記錄台軍飛行員的訓練過程。

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