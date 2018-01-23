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﻿美軍艦駛入黃岩島 官媒斥挑釁

2018-01-23 列印
　　美國軍艦霍珀號早前駛入南海黃岩島附近海域，中國官媒《人民日報》撰文批評，美國此舉是挑釁，是不識時務的妄動。

　　《人民日報》星期一(二十二日)發表文章，批評美軍以航行自由為由挑起事端，又不時炫耀武力，推動南海軍事化，破壞南海穩定，是不識時務的妄動，重申所有域外國家以任何方式干擾南海和平進程，都是自尋煩惱，呼籲美國拿出真正智慧，以建設性姿態參與地區事務。

  《環球時報》早前亦批評美方無事生非、興風作浪，呼籲美方順應潮流，客觀和理性地看待當今世界和中美關係。

　　美國海軍導彈驅逐艦霍珀號上周三駛入黃岩島12海里範圍，中方派出導彈護衞艦黃山號進行識別查證及予以驅逐，國防部批評美軍的做法威脅國家主權和安全。



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