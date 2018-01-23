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﻿台羅東火車站 民宿標示牌滿牆

2018-01-23 列印
　　台灣連接新北及宜蘭市的雪山隧道通車後，吸引大批觀光客前往宜蘭，不少當地人都開設民宿，誓要在這個市場上分一杯羹。有台灣網民前往羅東火車站的傳藝路上竟發現一幅近八十個指示牌組成的「民宿指示牆」，非常「震撼」。

　　旅客到宜蘭旅遊，不少旅客都會選擇舒適有家的感覺的民宿，為了方便旅客找尋，當地的民宿負責人都會在附近的交流道或重要路口旁架設位置標示牌。不過，就是因為這樣，在羅東火車站的傳藝路上便出現了這張震撼的「民宿牆」，近八十間民宿的標示牌組成一個巨大的指示牌，密密麻麻，反而讓旅客難以找到已訂的民宿位置，無所適從。

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