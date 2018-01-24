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﻿針對華製洗衣機太陽能板 美將徵收巨額關稅

2018-01-24 列印
　　美國總統特朗普政府公佈，對進口的太陽能板與洗衣機生產商徵收巨額關稅。今次是特朗普上台以來，第一次引用貿易法例採取此類單方面行動。外界認為是明顯針對中國採取的貿易保護措施。

　　根據美國貿易代表辦事處（USTR）公告，政府將在未來三年內，把外國製造的家用大型洗衣機入口關稅稅率大幅提高至百分之五十；而外國製造的太陽能板入口關稅，則在未來四年內提高至百分之三十。對於被認為措施針對中國，貿易代表署指出：「中國製造的洗衣機導致美國製造商的市場佔有率『顯著』下降。」

　　不過，太陽能業界批評這種做法會帶來「危機」，影響數以千計的就業機會和投資計劃，而美國製造商也無法滿足本土市場的需求。

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