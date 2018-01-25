﻿湖南城管「佩水槍」掃蕩小販成笑話

內地城管打擊小販的手法層出不窮，近日湖南長沙有網友爆料，當地城管近日帶同「佩槍」，在坡子街社區掃蕩小販。而這支「佩槍」原來是一把水槍。由於近來天氣寒冷，小販均販賣熱食為主，當地城管為管制他們，便以水槍向小販的火爐射水。這些執法照片近日在網止流傳，引來網民熱討，頓成笑話。



有網民指，近日長沙的城管每人都手拿一支顏色鮮艷的大水槍，在大街上站崗和巡邏，每每見到有小販起火爐時，便會向其火爐射水。當地城管隊長指，較早前他們的做法是將煤爐翻倒地上，再用腳踩滅熄火種，但他們覺得這樣做法不安全，所以近日開始同水槍滅火。不少網民批評城管「執法太狠」，對小商販不應趕盡殺絕。



