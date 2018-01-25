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﻿傳首艘國產航母將開始海試

2018-01-25 列印
　　美國軍事新聞網指，中國海軍發展毫不減速，自製航母002即將進入海試階段，並指中國海軍已決定在下一艘航母上使用電磁彈射技術。

　　據美國《防務新聞》網站周三刊登題為《中國海軍發展，毫不減速》報道，文章稱，中國首艘國產航母即將開始海試，為航母開發的新型艦載機正在持續，而其海軍艦載機部隊的培訓工作也毫不放鬆。此外，據報道中國已經決定在下一艘航母上使用電磁彈射技術。英國《簡氏防務周刊》周二報道，照片顯示，舷號89的中國海軍航母海試保障船已經停靠到了大連軍港內，002號國產航母旁邊，這可能表明這艘航空母艦的海試可能很快就要開始。

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