﻿傳首艘國產航母將開始海試

今個馬季快將完成一半賽期，練馬師成績榜目前由蔡約翰居榜首，未計昨晚賽果，他現時累積三十九場頭馬，而排第二位的羅富全有三十三場，仍未至於被拋離太遠。筆者當然希望兩人的頭馬差距不會太大，一直保持一個較為緊湊的局面到季尾，即使冠軍練馬師寶座由蔡約翰蟬聯，但羅富全只要最終可保住亞席，相信仍會備受讚賞，畢竟他是首季開倉而已。 另一方面，昔日常位列前四名內的告東尼、方嘉柏及大摩，目前竟然在中下游掙扎，如此局面實在教人意外。看告東尼的亞軍數目遠高於頭馬，便知道是頻頻出擊遇伏，這也可能跟他欠缺一位固定而功課交得準的騎師有關。 至於方嘉柏近季的出擊模式有變，以往他上名率頗高，而且谷草一向是主...

2018-01-25