  • 2018年1月25日 星期四
  • 16º
  • 79%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 中國

﻿中國主教任命權 傳梵蒂岡讓步

2018-01-25 列印
　　牽動梵中關係的主教任命問題，傳出梵蒂岡作出讓步。天主教媒體「亞洲新聞」報道，梵蒂岡已派代表團赴華，要求兩位獲教廷認可的合法主教，讓位給中方選出的主教。報道指已退休的香港樞機主教陳日君，證實了這項消息。

　　「亞洲新聞」發自廣州的報道指出，兩名教廷打算扶正的非法主教，背景皆有爭議。其中廣東汕頭教區的黃炳章長期擔任人大代表，還曾被教廷處以「絕罰」，即逐出教會。依照天主教教義，主教由教宗任命，但中國堅持自選自聖。主教任命問題導致中國天主教長期分裂為地下教會與愛國教會，中梵為此談判多年。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd