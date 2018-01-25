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﻿掃黃打非辦公室 查封「邪典」企業

2018-01-25 列印
　　近日內地視頻網站開始流傳大量充斥血腥暴力、恐怖、虐待、色情內容的「邪典動畫片」，在偽裝成普通卡通片的包裝之下，讓家長和兒童防不勝防。繼全國「掃黃打非」辦公室日前表態清查之後。本周二，廣州執法部門封查了一間傳播「邪典動畫片」的製作公司，清查了所有製作設備。該視頻公司道歉，稱「只想到衝收視」而忽略了對兒童的傷害。廣州市公安、文化執法等部門對涉嫌製作有害視頻的廣州胤鈞貿易公司進行執法檢查並調取相關證據。經查，該公司擅自從事網絡文化經營活動。目前所有相關視頻下線，兩處生產經營場所被依法查封，扣押專用工具和設備，當事人停止生產經營活動。

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