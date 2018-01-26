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﻿一千元選村長 山西村民賄選

2018-01-26 列印
　　一千元人民幣一張票，山西村委換屆爆出賄選醜聞﹗據「中國青年網」一月二十三日報道，山西交城縣奈林村換屆選舉在網上被曝賄選等違規情況。在網友的舉報帖子寫道：「只要給每個村民賄賂一千元人民幣，就可以當選村長」。雖然該則新聞已流傳甚廣，中青網原文及相關圖片卻已被刪。

　　一位網友化名「奈林村賄選」，在網上爆料並附上照片：「本月七日，這個村的四千二百名左右村民，利用微信等通知，到一家肉舖領錢，但被告知，領到錢的村民，必須給蔚俊生投票。」

　　針對奈林村換屆賄選一事，交城縣委宣傳部相關負責人面對媒體查詢時，未有正面回應。山西省呂梁市新聞辦公室官方微博公佈，就賄選醜聞展開調查，若果查明屬實，嚴懲不貸。

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