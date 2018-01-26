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﻿不滿中國貿易政策 美徵重稅惹反彈

2018-01-26 列印
　　美國商務部本周決定對入口太陽能板及洗衣機徵重稅，被認為是針對中國的貿易政策，隨即引來中美官員隔空互相批評。

　　美國商務部長羅斯批評，北京政府希望透過「中國製造2025」，令中國在「大部份說得出的新技術範疇」佔有巨大的市場份額，務求令中國在高科技領域成為世界領袖，批評「這是直接威脅，而這種威脅是透過技術轉移、不尊重知識產權、商業間諜及各種低劣手段來達成。」

　　中國外交部發言人華春瑩強調，「對於美方的錯誤做法，中方將與其他世貿成員一道堅決捍衞自身的正當權益。」



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