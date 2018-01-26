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﻿大雪襲華中華南 陸空交通受阻

2018-01-26 列印
　　內地華中、華南一帶本周受到入冬以來範圍最廣、持續時間最長、影響最為嚴重的低溫降雪天氣侵襲，令多地陸空交通大受影響。中央氣象台周四上午，將暴雪預警升級至橙色，預計未來三天，上海、浙江、安徽、江蘇、湖北、湖南、河南等地將有大雪，局部地區更會出現暴雪及大暴雪，局部地區積雪達二十至二十五毫米。

　　受大雪影響，多地機場已發出航班延誤預警，其中合肥機場更需要暫時關閉，而上海部份列車亦須停運。

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