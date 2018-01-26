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﻿彰化人當政協 陸委會：不是台灣人

2018-01-26 列印
　　近日傳出台灣土生土長的醫生謝國群，名列中國「上海市政協」網站中，引起台灣各界關注。

  對此，台灣陸委會表示，謝國群已在中國設籍超過十年、取得中國身份證，身份是「中國大陸人士」，而台灣政府也在二○○七年，註銷謝國群的戶籍，因此當事人「早已不具台灣人民的身份」。

  根據新華社報道，謝國群目前已經取得中國的身份證。

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