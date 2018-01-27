﻿警估計已身亡 華女溫哥華失蹤兩周

加拿大溫哥華一名梁姓華裔女子失蹤兩周，當地警方估計她已經身亡。警方早前在一個高球場發現其駕駛的灰色寶馬汽車，並一度在她寓所帶走一名男子問話，稍後釋放。



警方又在她家中帶走大批物品調查。據當地傳媒引述鄰居稱，失蹤女子疑與五十多歲丈夫感情不和，曾離家出走。



溫哥華警方表示，三十七歲華裔女子梁淑怡（Su Yi Liang，譯音）最後一次被人見到，是在本月八日中午左右。本月十日，她並無按時到學校接孩子，梁女父親於是報警。



梁淑怡的洋名為Zita，能操廣東話和普通話，日常主要以廣東話溝通。案件現交由重案組跟進，警方透露，根據現時蒐集到的證據顯示，相信梁女很有可能已經死亡。



