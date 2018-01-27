﻿北京發表北極政策白皮書

史卓豐跑畢今次賽事後便要停賽兩日，明戰雖然僅得三匹座騎，可是貴精不貴多，其中「大籐王」和「競駿千里」近績不差，他表示希望兩駒都能交出表現，最理想當然是起個孖。 「大籐王」季初三戰全勝，目前評八十五分，本來可以跑上周日的香港經典一哩賽，但最終卻選擇在今戰增程跑千八米，史卓豐解釋：「此駒當然夠分競逐經典一哩賽，暫時不與高分對手硬碰，是希望讓牠保持正常進度。剛戰牠受慢步速影響，且直路上大部分途程找不到空位，以至姍姍來遲，敗得相當不值。今次跑千八米理應可以勝任，有望收復前失並取得季內第四場頭馬。」 至於苗廄的「競駿千里」今季受傷患影響，所以延至上月低才首次出賽，不過初出已跑第五，反...

2018-01-27