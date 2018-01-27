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﻿北京發表北極政策白皮書

2018-01-27 列印
　　國務院新聞辦公室二十六日（星期五）發表《中國的北極政策》白皮書，這是中國首次就北極政策發表白皮書。據悉，白皮書全面介紹中國參與北極事務的政策目標、基本原則和主要政策主張。白皮書提到中國願依託北極航道的開發利用，與各方共建「冰上絲綢之路」。

　　全文約九千字的《中國的北極政策》白皮書，強調「中國是北極事務的重要利益攸關方」，並將以此定位中國參與北極事務的「基本出發點」。白皮書指出，中國願本着「尊重、合作、共贏、可持續」的基本原則，與有關各方抓住北極發展的歷史性機遇，積極應對北極變化帶來的挑戰。

　　外交部副部長孔鉉佑在發佈會上強調，中國參與北極開發會惠及北極地區人民。

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