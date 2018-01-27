  • 2018年1月27日 星期六
  • 14º
  • 83%
熱門： 萬寧錢大康流感隆胸猝死補選

日報新聞 > 中國

﻿浙江婦突躁狂 無故毆打陌生女童

2018-01-27 列印
　　浙江發生無故毆打女童事件。近日，溫州一名母親帶同女兒到街市買菜。女童坐在嬰兒車上等媽媽，期間一名陌生婦人走近，突然一手抓起女童，將其頭部撞向檔攤的木板，狂撼數下後，更將女童拉出嬰兒車，在地上毆打。母親見狀大驚，立即衝前保護女兒，該名婦人繼續狂打，街坊紛紛前來打救，合力將在狂婦拉走，並報警求助。

　　女童經初步檢驗沒有明顯傷痕，後送院檢查傷勢，目前無大礙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd