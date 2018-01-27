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﻿高速磁浮列車獲通過 2020年製樣辦車

2018-01-27 列印
　　內地時速六百公里的高速磁浮列車技術方案通過專家評審；中車四方公司下一步將在二○二○年，研製出時速高達六百公里的高速磁浮樣辦車，並完成五公里試驗線驗證。這項技術日後如投入應用，北京至上海車程，可由現在的五個多小時壓縮至約兩小時。

　　有關的交通系統技術方案周四（二十五日）通過專家評審，高速磁浮課題負責人丁三三指出，該方案通過評審，意味着下一步可以進入施工設計，具有重要的節點意義。

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