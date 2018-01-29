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﻿頭魚拍賣90萬新高價 瀋陽冬捕節網三萬公斤魚

2018-01-29 列印
　　遼寧瀋陽日前舉辦第六屆康平卧龍湖大遼文化冬捕節，吸引近十萬名遊客參加。今屆冬捕節頭網更捕得三萬餘公斤，其中的頭魚更以歷史新高的人民幣逾七十一萬（即港幣約九十萬元）賣出。另外參加活動的遊客更可坐馬拉爬犁，馬拉帳篷裏面亦有火爐取暖，並提供地方特色小吃。

　　第六屆康平臥龍湖大遼文化冬捕節於上周六，在當地臥龍湖康橋廣場舉行開幕式，今年頭網出三萬多公斤的魚，頭魚以高價人民幣七十一萬八千八百八十八元交易（即約港幣九十萬零三千零二十二元）。開幕式上亦安排了大遼皇家捺缽祭祀儀式、如「破冰尋魚」古法捕魚等傳統冬捕內容，並邀遊客一同品嚐在「大遼第一鍋」裏新鮮出鍋的左五福魚湯。

　　此外，當地亦為冬捕節舉行不同的花邊活動，如「大遼聖市花燈節」、「郝官小塔子民俗旅遊節」、「康平為雅莊園採摘節」、「金沙灘狂歡體驗節」及「來福山莊攝影節」，讓遊客從不同角度感受當地的文化。

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