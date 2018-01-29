﻿成都無人超市開業四月倒閉

成都首間無人超市「GOGO無人超市」於去年開設後，雖然隨即引起一陣熱潮，但據當地傳媒報道，上述的無人超市開業四個月後，突然傳出停業消息，並指有員工仍被拖欠工資。不過「GOGO無人超市」澄清，超市項目只是「暫停」，並稱沒有拖欠工資，欠薪的是另一無人貨架項目。



據悉，現在店子的出入口卻分別貼上兩張暫停營業的通知。該張通知上面寫着「因系統升級，無人超市暫停營業，敬請期待」，而從店外的玻璃仍能看到貨架仍擺滿貨物，燈仍亮着。



有消息指，無人超市的經營商「成都小芒果科技有限公司」涉拖欠員工工資。有員工指，入職後第二個月就被拖糧，往後幾乎每個月都在拖，到去年十一月之後更沒收過工資。



GOGO無人超市表示，欠薪的是另一無人貨架項目，目前公司正在加快清算，爭取盡快將工資補發。