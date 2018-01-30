﻿台北餐廳紙巾當白菜 經理拒道歉惹客不滿

一名唐姓女網民在facebook發文表示，上周三（24日）前往餐廳用餐，其中一道菜誤以為是白菜，但入口卻咬不動，吐出來才發現是餐巾紙，並當場打罵「超噁心」。後來向店員反映事件，對方僅用「招待招牌點心」來打發她。
唐某稱，招待券是姐夫給的，因使用期限快到，所以約了朋友到該餐廳兌換雙人套餐。但發生這事後，曾經向服務人員反映，後來經理出面處理，對方不但沒有道歉，還想拿走該菜離開，又稱會提供一份甜品，企圖迴避了事，令她感到很生氣。唐女表示，雖然餐廳主管事後已經致電道歉，並提出拜訪要求，但被她拒絕。
源於美國的「#MeToo」行動，公開自身受性侵的經歷，向性侵者追究責任，風潮去年底吹至香港。有「欄后」之稱的港青田徑隊跨欄代表呂麗瑤，生日當天披露中學時期疑遭教練性侵，轟動全城。事件沉寂近兩個月後，昨...
2018-01-30
天氣轉冷，很多人都會穿羽絨衣保暖，但購買羽絨時要慎防假貨。中國羽絨工業協會指出，業界首度發現一種全新羽絨造假方法「膠水絨」，用這種材料造出來的羽絨，一點也不保暖，而且比以前的攙兌碎毛、雞鴨絲絨的造假方...
2018-01-30
美國總統特朗普在周日播出的一個電視節目中，回應外界指他精神及健康不穩時，再次指自己是「情緒穩定的天才」。特朗普又指自己通常親自發訊息，有時會在牀上發訊息。 在英國獨立電視台 (ITV) 周日播出的專訪節目中，特朗普形容自己是一個精神狀態穩定的天才，在假新聞充斥的年代需要靠社交網絡與選民溝通。他說：「如果沒有這種溝通方式，我便不能捍衞自己。我收到大量假新聞，許多新聞都是很假或揑造出來的。」 他表示，在這種瘋狂的情況下，世界各地都有許多人等候他在Twitter上發短訊。通常他是親自發訊息，有時會在牀上發Twitter，有時在吃早餐或午餐時，有時則是在晚上這樣做。 特朗普將於香港...
2018-01-30
港島南區赤柱，環境清幽，是不少人的理想居所，這次介紹的柏濤小築位於環角道上，放盤實用面積1843方呎，屬原則複式間隔，廳堂面積偌大，大廳設有落地玻璃，時刻將赤柱灣海景帶進屋內。 柏濤小築位於舂...
2018-01-30
去年環球經濟及金融市場表現超乎預期，股市升勢凌厲，帶挈外匯基金單是股票投資已大賺近千四億元，加上債、匯組合皆有進帳，以至去年整體投資收入按年大增二點七倍，至二千五百二十億元，創歷史新高，也為全港市民每人平均賺約三萬四千元。對於今年外匯基金能否保持去年佳績，金管局總裁陳德霖表示，「不可以將去年破紀錄成績假設年年都可重複」。 外匯基金去年投資表現打破了二○○七年保持多年的紀錄。陳德霖指出，去年外匯基金投資收入較二○○七年高出1098億元，全年回報率為7.1%。 全年回報率7.1% 外匯基金業績亮麗主要受惠股票投資大賺及外匯估值上調。去年其海外股票投資收益高達802億元，...
2018-01-30
阿歷斯山齊士離隊後，阿仙奴反而各戰線二連勝。名宿亨利更期待過去對史雲斯有亮麗數據的奧斯爾，今晚英超以領袖身份，連同新援米希達利恩合力作客宰天鵝，客勝可捧。（now622台、LeSports HK App周三凌晨3:45直播） 山神轉會一事纏繞著阿仙奴，前者最終加盟曼聯，兵工廠立即在各賽事近兩場全勝，表現反而更好。雖然阿歷斯山齊士他投暫未有影響球隊戰績，但名宿亨利提醒領隊雲加必定要留住另一主力奧斯爾︰「此子將來定必成為阿仙奴標誌性人物，不能讓他離開。」 這位德國國腳過去每遇史雲斯即有佳作，近五次英超交手就交出一球、三助攻，領兵四勝一負，今晚更可望和新援米希達利恩初試啼...
2018-01-30
提到大阪，很多人都認為是個購物城巿，今次筆者隨着關西觀光大使Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子），來到位處大阪鬧市與關西機場之間的和泉市（Izumi），作了一整天的多元化體...
2018-01-30
集世界國家領袖參與的「世界經濟論壇」已於18年1月23日至26日在瑞士滑雪勝地達沃斯召開，香港首次在該論壇設館，著名堪輿學家李丞責博士也獲邀做嘉賓，並現身「香港之夜」宣揚中華傳統文化。李博士的太太劉倩...
2018-01-30
經濟持續向好，好消息接踵而來。繼政府預告本年度盈餘理想之後，昨天外匯基金報喜，去年投資收益急升二倍七至二千五百二十億元，數字創新高，部份會轉給政府。兩個消息顯示庫房充裕，財力穩健，這是市民辛勤努力的成果，大家期望即將公佈的財政預算案能夠大破慳囊，作出應有的回饋。 有會計師行估計，今個財政年度盈餘或高達一千六百億元，較政府預計的一百六十三億元激增十倍。財政司司長陳茂波被傳媒問及如何使用龐大盈餘時表示，會「投資未來，應使則使」，民生、福利和醫療將是重點投放資源的項目，並會積極考慮發行通脹掛鈎債券（ibond）及減免差餉等建議。 讓市民分享經濟成果，是政府應有之義，首先須向弱勢社...
2018-01-30
今屆愛彼女皇盃，將與冠軍一哩賽及主席短途獎，一併於四月二十九日舉行，令這天成為下半季最重要賽日。香港賽馬會和海外馬圈人士都對這大賽日十分重視，據悉馬會將派代表前往杜拜，跟目前派馬到在當地出賽的練馬師和馬主，研究派馬來港出賽的可能性。另外南非練馬師郭克亦在稍後來港，跟馬會討論廄內馬參賽事宜，他希望在今次三場一級賽，至少有一場有其訓練馬匹出賽。 馬場浮世繪
2018-01-30