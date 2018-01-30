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﻿台北餐廳紙巾當白菜 經理拒道歉惹客不滿

2018-01-30 列印
■事主在台北一間知名餐廳用餐時，竟吃到紙巾。網上圖片
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　　台北一間知名餐廳近日傳出將會引入保育類動物去招呼客人，引起討論。近日有網友指，在該餐廳用餐時吃到紙巾，但餐廳處理方法令她感到不滿！

　　一名唐姓女網民在facebook發文表示，上周三（24日）前往餐廳用餐，其中一道菜誤以為是白菜，但入口卻咬不動，吐出來才發現是餐巾紙，並當場打罵「超噁心」。後來向店員反映事件，對方僅用「招待招牌點心」來打發她。

　　唐某稱，招待券是姐夫給的，因使用期限快到，所以約了朋友到該餐廳兌換雙人套餐。但發生這事後，曾經向服務人員反映，後來經理出面處理，對方不但沒有道歉，還想拿走該菜離開，又稱會提供一份甜品，企圖迴避了事，令她感到很生氣。唐女表示，雖然餐廳主管事後已經致電道歉，並提出拜訪要求，但被她拒絕。

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