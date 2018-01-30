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﻿滬迪士尼VIP不用排隊 網民斥奉旨打尖

2018-01-30 列印
　　近日，有網民到上海迪士尼樂園排隊玩機動遊戲期間，發現一批「VIP」遊客，不用排隊便可直接玩。該名排隊兩個多小時的網民隨即不滿，一問之下，揭發參加該「VIP團」的遊客，除購買正常門票，每人只要比多二千七百至三千元人民幣 （約三千四百至三千七百八十港元），便可直接玩，不用排隊。有網民指「VIP」團是「奉旨打尖」。

　　被指「不用排隊」的上海迪士尼VIP服務有兩種，一是三小時導覽，每人收費二千七百元，每團三位遊客起訂，最多八人；二是六小時導覽，每人三千元，限定六至八人。VIP團費不含門票，每團配一個導覽員。媒體查證後指，門票背面的「遊覽告知」，以及迪士尼的「遊客須知」，均沒發現園方要求「普通遊客遇到VIP團時，履行避讓義務」的內容。

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