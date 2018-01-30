﻿對抗中國截聽威脅 美擬建超高速5G網絡

美國新聞網站Axios.com引述一名不具名的高層政府官員說，提出建立超高速5G無線網絡的概念，是要正視中國特務和間諜對美國電子安全和經濟安全所構成的威脅。該名高層官員說：「我們希望建立一套網絡，令中國人截聽不到大家的電話。我們要建立一套安全的網絡，不容許壞份子進入。」
自從特朗普去年初上台後，無論在中國協助應付朝鮮半島危機以及中國想參與美國戰略行業等方面，都對中方採取更強硬態度。
源於美國的「#MeToo」行動，公開自身受性侵的經歷，向性侵者追究責任，風潮去年底吹至香港。有「欄后」之稱的港青田徑隊跨欄代表呂麗瑤，生日當天披露中學時期疑遭教練性侵，轟動全城。事件沉寂近兩個月後，昨...
2018-01-30
天氣轉冷，很多人都會穿羽絨衣保暖，但購買羽絨時要慎防假貨。中國羽絨工業協會指出，業界首度發現一種全新羽絨造假方法「膠水絨」，用這種材料造出來的羽絨，一點也不保暖，而且比以前的攙兌碎毛、雞鴨絲絨的造假方...
2018-01-30
美國總統特朗普在周日播出的一個電視節目中，回應外界指他精神及健康不穩時，再次指自己是「情緒穩定的天才」。特朗普又指自己通常親自發訊息，有時會在牀上發訊息。 在英國獨立電視台 (ITV) 周日播出的專訪節目中，特朗普形容自己是一個精神狀態穩定的天才，在假新聞充斥的年代需要靠社交網絡與選民溝通。他說：「如果沒有這種溝通方式，我便不能捍衞自己。我收到大量假新聞，許多新聞都是很假或揑造出來的。」 他表示，在這種瘋狂的情況下，世界各地都有許多人等候他在Twitter上發短訊。通常他是親自發訊息，有時會在牀上發Twitter，有時在吃早餐或午餐時，有時則是在晚上這樣做。 特朗普將於香港...
2018-01-30
港島南區赤柱，環境清幽，是不少人的理想居所，這次介紹的柏濤小築位於環角道上，放盤實用面積1843方呎，屬原則複式間隔，廳堂面積偌大，大廳設有落地玻璃，時刻將赤柱灣海景帶進屋內。 柏濤小築位於舂...
2018-01-30
去年環球經濟及金融市場表現超乎預期，股市升勢凌厲，帶挈外匯基金單是股票投資已大賺近千四億元，加上債、匯組合皆有進帳，以至去年整體投資收入按年大增二點七倍，至二千五百二十億元，創歷史新高，也為全港市民每人平均賺約三萬四千元。對於今年外匯基金能否保持去年佳績，金管局總裁陳德霖表示，「不可以將去年破紀錄成績假設年年都可重複」。 外匯基金去年投資表現打破了二○○七年保持多年的紀錄。陳德霖指出，去年外匯基金投資收入較二○○七年高出1098億元，全年回報率為7.1%。 全年回報率7.1% 外匯基金業績亮麗主要受惠股票投資大賺及外匯估值上調。去年其海外股票投資收益高達802億元，...
2018-01-30
阿歷斯山齊士離隊後，阿仙奴反而各戰線二連勝。名宿亨利更期待過去對史雲斯有亮麗數據的奧斯爾，今晚英超以領袖身份，連同新援米希達利恩合力作客宰天鵝，客勝可捧。（now622台、LeSports HK App周三凌晨3:45直播） 山神轉會一事纏繞著阿仙奴，前者最終加盟曼聯，兵工廠立即在各賽事近兩場全勝，表現反而更好。雖然阿歷斯山齊士他投暫未有影響球隊戰績，但名宿亨利提醒領隊雲加必定要留住另一主力奧斯爾︰「此子將來定必成為阿仙奴標誌性人物，不能讓他離開。」 這位德國國腳過去每遇史雲斯即有佳作，近五次英超交手就交出一球、三助攻，領兵四勝一負，今晚更可望和新援米希達利恩初試啼...
2018-01-30
提到大阪，很多人都認為是個購物城巿，今次筆者隨着關西觀光大使Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子），來到位處大阪鬧市與關西機場之間的和泉市（Izumi），作了一整天的多元化體...
2018-01-30
集世界國家領袖參與的「世界經濟論壇」已於18年1月23日至26日在瑞士滑雪勝地達沃斯召開，香港首次在該論壇設館，著名堪輿學家李丞責博士也獲邀做嘉賓，並現身「香港之夜」宣揚中華傳統文化。李博士的太太劉倩...
2018-01-30
經濟持續向好，好消息接踵而來。繼政府預告本年度盈餘理想之後，昨天外匯基金報喜，去年投資收益急升二倍七至二千五百二十億元，數字創新高，部份會轉給政府。兩個消息顯示庫房充裕，財力穩健，這是市民辛勤努力的成果，大家期望即將公佈的財政預算案能夠大破慳囊，作出應有的回饋。 有會計師行估計，今個財政年度盈餘或高達一千六百億元，較政府預計的一百六十三億元激增十倍。財政司司長陳茂波被傳媒問及如何使用龐大盈餘時表示，會「投資未來，應使則使」，民生、福利和醫療將是重點投放資源的項目，並會積極考慮發行通脹掛鈎債券（ibond）及減免差餉等建議。 讓市民分享經濟成果，是政府應有之義，首先須向弱勢社...
2018-01-30
今屆愛彼女皇盃，將與冠軍一哩賽及主席短途獎，一併於四月二十九日舉行，令這天成為下半季最重要賽日。香港賽馬會和海外馬圈人士都對這大賽日十分重視，據悉馬會將派代表前往杜拜，跟目前派馬到在當地出賽的練馬師和馬主，研究派馬來港出賽的可能性。另外南非練馬師郭克亦在稍後來港，跟馬會討論廄內馬參賽事宜，他希望在今次三場一級賽，至少有一場有其訓練馬匹出賽。 馬場浮世繪
2018-01-30