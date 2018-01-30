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﻿對抗中國截聽威脅 美擬建超高速5G網絡

2018-01-30 列印
　　美國總統特朗普的國家安全班子現正探討不同方案，對抗中國對美國電話通訊進行的截聽活動和威脅，其中一個可能性是建立一個超高速5G無線網絡。

　　美國新聞網站Axios.com引述一名不具名的高層政府官員說，提出建立超高速5G無線網絡的概念，是要正視中國特務和間諜對美國電子安全和經濟安全所構成的威脅。該名高層官員說：「我們希望建立一套網絡，令中國人截聽不到大家的電話。我們要建立一套安全的網絡，不容許壞份子進入。」

　　自從特朗普去年初上台後，無論在中國協助應付朝鮮半島危機以及中國想參與美國戰略行業等方面，都對中方採取更強硬態度。

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