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﻿維權律師余文生 涉顛覆政權被監視居住

2018-01-30 列印
　　北京維權律師余文生被指涉嫌煽動顛覆國家政權罪，被監視居住。徐州市公安局上星期六向余文生家屬發出通知書，指余文生涉嫌煽動顛覆國家政權罪，要執行指定居所監視居住。

　　余文生在月中被指涉嫌妨害公務罪，突然被公安人員帶走，他早前被北京市司法局註銷了執業資格。消息指，江蘇徐州警察二十七日晚九時左右，到北京維權律師余文生辦公室，進行三個多小時的查抄，北京警察全程在場。至二十八日凌晨，警方傳喚余文生妻子許艷，將其帶到石景山廣寧派出所問話，並於二十八日下午再押許艷到余文生家中搜查。同日四時許，警方將許艷帶至余文生辦公室，並扣押了她的手機。

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