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﻿不滿滯留伊朗機場 內地客高呼「中國」

2018-02-01 列印
　　中國旅客外遊近日頻頻遇上大雪延誤，要在機場作出抗議，今次輪到伊朗。伊朗首都德黑蘭近日遭大雪侵襲，德黑蘭霍梅尼國際機場和梅赫拉巴德機場於當地時間周日被迫關閉，多班航班取消。過百名滯留伊朗機場的中國遊客一度不滿，多次齊高呼「中國」，短片近日在網上瘋傳，有網民指他們欲以此手段企圖迫使飛機起飛。惟有現場的中國遊客否認，強調大家叫喊「中國」只是情緒激動。

　　當時在現場的上海女遊客小悅接受訪問時表示，他們一行人當時是從德黑蘭中轉去土耳其，惟他們在德黑蘭機場一直未能領取到行李，甚至部份老人家的藥物亦在其中，加上當時機場十分寒冷，故他們希望機場方面幫忙安排住宿，然而機場方面遲遲沒有回覆和提供協助，令在場人士不滿。領隊其後聯繫上中國駐伊朗大使館，他們在周一中午獲安排入住酒店，目前尚有約一百人滯留機場。

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