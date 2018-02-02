﻿千里回鄉驚見廢墟 大學生：我家沒了

內地「春運」今日正式啟動，到下月十二日結束。國家發改委預計，春運全國旅客發送量將達到二十九億八千萬人次，與去年相若。正當內地民眾紛紛由城市回鄉探家人。一名來自烏魯木齊的北京大學生，上周五從北京出發，幾經轉折，換乘四種交通工具，橫跨四千公里，兩日後終於回到新疆老家，但一到埗卻見家園已成廢墟，驚慌無助。一問之下，才發現家人因拆遷搬走了，但忘了告訴他新地址。



該名大學生上周五帶著大包小包，清晨六點半由北京出發，坐地鐵到北京西站轉乘長途高鐵到烏魯木齊，歷時三十一小時三十五分鐘。到達烏魯木齊後，大學生得轉乘前往吉昌瑪納斯的巴士，車程約三小時。用了兩日時間，大學生終於回到家鄉，惟驚見老家已變成一堆廢墟。他當場大叫：「我家房子沒了！」該名大學生更氣言「我可能不是親生的吧」，最後他再搭乘兩小時的車，才順利回家，和家人享受一頓美味的餃子宴。



