﻿日外相華春瑩合照 網民：中日溫和復甦

日本外相河野太郎上月訪京期間，在Twitter發佈一張與中國外交部發言人華春瑩的自拍照，中日兩國的網民均對此一致好評，指「中日關係或將溫和復甦」等。照片中可見華春瑩與河野太郎兩人笑容滿面，河野太郎一副滿足的樣子，華春瑩更亦擺出輕鬆微笑的表情。這幅照片在周日經河野太郎親自上載網上。據日本《朝日新聞》報道，相信是兩人在出席會談前後碰面時，河野親自要求與華春瑩一同合照。微博不少網民發表，華春瑩「笑起來像是另一個人」、「讓中日友好繼續下去」等善意的評論。



