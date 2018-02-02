﻿速遞包裝膠袋 原來醫療垃圾製成

內地和本港不少人都會網上購物，但原來所用的包裝袋分分鐘含「毒」。內地媒體近日揭發，用作包裝貨物的「速遞膠袋」，很多都是用上醫療或化學垃圾作原材料製成。



專家表示，若長期接觸，會危害健康。有內地媒體深入浙江金華市與義烏市交界的孝順鎮，發現鎮內一家中型規模的包裝加工廠內，放有大量寫着「不要用」的原材料，鎮內較偏僻的地方，更有專門回收有毒垃圾的加工場。



一名業內人士指，「不合規格的回收料正是這些『毒』速遞膠袋的根本來源」。



