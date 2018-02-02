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﻿7.7億內地網民 七成使用電子支付

2018-02-02 列印
　　中國互聯網絡信息中心前日公佈的最新數據顯示，截至去年年底，內地網民規模高達七億七千二百萬，當中手機網民佔比率達百分之九十七點五。

　　信息中心指，使用電子支付的人群亦較往年增加，提升至近七成，達百分之六十五；購買互聯網理財產品的網民，亦達到一億二千九百萬人次。

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