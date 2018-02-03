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﻿滬煤氣罐貨車起火 剷行人路釀18傷

2018-02-03 列印
　　上海黃浦區周五（二日）有客貨車衝上行人路，再撞入一家星巴克（Starbucks）咖啡店，之後焚毀，造成最少十八人受傷，其中三人傷勢嚴重。

　　上海市警方指，事發於昨日上午約九時，一輛掛江西牌載有煤氣罐的客貨車，沿南京西路駛至新昌路口時起火，接着便一路失控，撞上了路邊一家星巴克面前的護欄，還差點就直衝進店裏頭。事故造成司機及十七名行人不同程度受傷。上海市警方稱，肇事的四十歲江西籍司機姓陳，是上海某金屬製品有限公司員工，他涉嫌非法運輸危險物質，且駕駛時在車內吸煙，引燃車輛，目前仍在救治中。

　　警方表示，肇事的司機如今身受重傷，仍在接受治療當中，而在治療過後，他將會被依照涉嫌非法運送危險物質等罪嫌，帶回調查。

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