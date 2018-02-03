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﻿文翠珊訪浦東看見中國未來

2018-02-03 列印
　　英國首相文翠珊周五抵達訪華行程最後一站上海，出席中英商業論壇，表示未來將在金融領域與上海加強合作。文翠珊在訪華期間，中英將簽署90億英鎊（約1000億港元）的交易。她周五晚已乘專機回國。

　　文翠珊周四晚（一日）在北京釣魚臺國賓館與國家主席習近平會面，習近平提出提升中英關係戰略性，共同打造兩國黃金時代增強版。文翠珊周四晚轉赴上海訪問，星期五（二日）參加由中國企業家俱樂部舉辦的中英商業論壇，並參觀豫園。文翠珊表示，首次到訪上海見到浦東的高樓大廈，好像看到中國的未來，她希望英國未來在金融服務、氣候變化及低碳經濟等領域加強與上海合作。出席論壇的阿里巴巴集團董事局主席馬雲，讚揚文翠珊是傑出女性領袖，並指中英黃金時代正在到來。

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