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﻿20童打疫苗致殘

2018-02-03 列印
家長赴京抗議受阻

　　內地近年爆發多宗黑心疫苗事件，部份孩童因注射問題疫苗導致殘疾。約二十名相關家長日前到北京拉布條請願及募款，但遭到政府人員阻撓。

　　據了解，近二十名受害兒童家長，上月二十九日起到北京市衛生和計劃生育委員會門前，拉寫着「強制接種疫苗致殘，求求大家救救孩子」的橫幅請願，又大喊口號。

　　有家長表示，他們已多次到北京表達訴求，並到人流多的區域拉橫幅募捐，但是北京衞計委卻報警把他們趕跑。

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