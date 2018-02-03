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﻿台餐廳氣體爆炸最少20人受傷

2018-02-03 列印
　　台灣高雄小港一家餐廳周四晚約七時發生氣體爆炸，造成最少二十人受傷，傷者分送不同醫院救治，其中三人重度燒傷在加護病房急救。

　　事發於周四晚上七時左右，台灣高雄小港區山明路發生爆炸意外。警方表示，現場一間餐廳廚房發生煤氣爆炸，並引起大火，消防隊員迅速抵達現場將火撲滅，多名顧客受傷。經初步調查，事件疑與廚師煮食時不小心有關。事後，當中二十名傷者由救護車送院或自行到醫院求診。

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