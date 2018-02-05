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﻿華遊客銳減　南韓旅遊業欠佳

2018-02-05 列印
　　中國與南韓關係，雖然於去年底出現轉暖信號，但據韓媒稱，距離春節還有一個多星期的時間，中國團體遊客至今並未大舉入韓，南韓旅遊業界對此深感擔憂。旅遊局預計，今年赴韓中國遊客或為八萬至九點二萬人次，比去年銳減四成五。

　　據南韓《亞洲經濟》網站近日發表題為《春節臨近中國游客還是不去 韓國流通業界急了！》的報道稱，南韓流通業界雖如往年一般即將實施春節營銷策略，但受遊客減少影響，業界對今年市場整體行情不看好。某免稅店相關人士稱，每年二月都會為迎接春節假期，開展打折促銷等優惠活動，不過今年也不確定有多少遊客在此期間訪韓，目前在免稅店購物的多為代購商，他們不會受到促銷活動的較大影響，因此春節期間銷售額能提高多少仍是未知數。
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