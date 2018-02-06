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﻿華首顆私人衛星成功發射 未來或開直播賺錢

2018-02-06 列印
　　中國首顆私人衛星上周五在酒泉衛星發射中心成功發射。衛星的主人馮侖表示，它不僅可以探索外太空，未來還可能開直播賺錢。

　　衛星發起人、禦風資本董事長馮侖日前在北京宣佈，造價五百萬元人民幣的「風馬牛一號」衛星搭載長征二號丁火箭在酒泉成功發射。這顆衛星長度僅有三十公分，相當於一個鞋盒的大小，重量也不到四公斤。該衛星主要搭載了4K全景攝影機，可以呈現三百六十度太空高清照片，衛星入軌後將每天過境中國三次，向地球即時傳送音訊和圖片內容。

　　衛星的主人馮侖表示，他希望用它來實現衛星和手機互動娛樂的結合，包括開直播等，藉此探索媒體的新方向。

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