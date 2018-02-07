﻿蘭嶼執勤六人失蹤 台直升機疑墮海

事發後，海巡署及空軍派出艦艇直升機進行海空搜救。台灣空勤總部六架黑鷹直升機目前全面停飛，待完成檢查後再復飛。
綜合台灣傳媒報道，出事的是隸屬台灣內政部空勤總隊編號706的UH-60M型黑鷹直升機，周一（五日）晚間十一時四十八分自蘭嶼返程起飛三分鐘後即失去聯繫，且雷達訊號消失。有報道指，出事時蘭嶼風勢強勁，而直升機呈頭下尾上傾斜狀。
目前，海巡署出動兩艘艦艇在附近失事海域搜救，空軍台東志航基地及空勤台東分隊則出動一架直升機在失事海域進行地毯式搜尋。
美股大瀉，引發環球股市崩盤，港股下挫，今年首次爆發股災。恒生指數昨收市報三萬零五百九十五點，挫百分之五點一二，早前「升市功臣」全線失守，建行（939）、騰訊（700）與工行（1398）成三大拖累恒指的...
2018-02-07
台灣內政部空勤總隊一架黑鷹直升機，周一晚間在蘭嶼島區域執行傷患後轉院送勤，但起飛不久在蘭嶼外海一百米光點消失，至今呈失聯狀態疑似墮海，機上六人包括正機師康萬福、副機師唐文彥，以及四名乘客目前下落不明。...
2018-02-07
南印度洋的度假天堂馬爾代夫局勢危急，總統亞明早前拒絕按法院命令釋放反對派人士，觸發政治危機。總統亞明周一（五日）頒佈為期十五天的全國緊急狀態令。屬反對派的前總統加堯姆及最高法院兩名法官被捕。 在亞明宣佈全國進入緊急狀態數小時後，有目擊者見到大批軍人開入最高法院大樓。之後，便傳出加堯姆被捕的消息，其女兒穆蒙之後在Twitter發文稱，警方前往其位於首都馬累的家中，破門入屋拘捕其父親及丈夫。當地警方發表聲明，證實最高法院兩位大法官阿卜杜拉和哈米德已經落網，但沒有公佈罪名。 由於馬爾代夫局勢緊張，中國外交部提醒身處當地的中國遊客加強防範，如近期有赴當地行程，建議取消。本...
2018-02-07
九龍塘龍翔道地王誕生，區內豪宅放盤即有反應，部分業主加價，甚至封盤令成交疏落，以區內指標豪宅屋苑畢架山一號為例，有業主惜售，放盤「只租不賣」；鄰近的又一居有3房放盤業主原開價約1050萬元，賣地後，即...
2018-02-07
美國加息憂慮升溫，加上程式沽盤令隔晚美股急挫，環球股市受拖累，恒指昨日低開逾千點後，再受A股下挫打擊，最終急挫1649點，收報30595點，以點數計是歷來第二大跌幅，港股市值單日蒸發1.9萬億元。美股昨晚出現過山車走勢，初段曾再跌576點或2.3%，見23778點，其後一度倒升362點，重上24000點；標指偏軟、納指曾反彈87點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24691，升335點；納斯達克指數報7067點，升100點。 滙控（005）美國預託證價格曾見81.66港元，較香港收市價升1.56港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見433.32港元，較香港收市價升23...
2018-02-07
孫興民除屬熱字刺次席射手外，助攻數字亦是隊中第三，表現不比神射手哈利卡尼差。不過，此子矢言劍指世界最佳水平，早前於英格蘭足總盃第四圈領軍作客乙組的紐波特郡僅和，今晚重賽回歸主場勢大勝一場吐烏氣，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬。（Viu TV99台、now 633台周四凌晨3:45直播） 射手哈利卡尼剛達英超百球里程碑，屬熱刺當紅炸子雞，不過其拍檔孫興民能傳擅射，上季便在不同賽事累積廿一球士哥和十次助攻，今季各戰線已攻入十一球，乃隊中二號殺手。同時，他亦收錄七次助攻，僅次於基斯甸艾歷臣和迪利阿里；英足盃第四圈賽事更助攻予哈利卡尼建功逼和1:1。 然而，孫興民並不滿足於...
2018-02-07
新春拜年當然要以最靚一面示人，別以為頭髮造型一定要到髮型屋，今日請來專業髮型師教你如何利用小工具，十分鐘造出簡單又得體的髮型，讓你即時變身貴氣女生。 文︰Angel圖︰陳鐵剛 模特兒︰Alina...
2018-02-07
前33C宅男女神孫慧雪（雪雪），自前年12月大肚下嫁圈外有米男友Edwin Lo，去年7月誕下8磅10重磅B仔Riley後，因Keep住餵人奶，唔敢修身，以往有腰有胸好有線條嘅魔鬼身材，依家變成一團肉...
2018-02-07
一首由師生合力炮製的改編歌《我喜歡返學》（譜自《失憶周末》），提倡開心上課，在網絡熱爆，令人讚賞校方的心思，亦不無慨歎，我們的小學是否異化了，離開讓學童開心上學理想太遙遠！ 大埔香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校校長表示，透過問卷調查得知部份家長和學生對功課有壓力，決定推廣愉快學習，由一名校董填詞，號召逾一百名師生攝錄MV，帶出愉快學習及減少操練的信息，一眾學生跳唱「喜歡返學，集體開心返學，學知識一起探索」，並以「溫習無需看得失太重，毋負荷更多壓力，我不操不忙」作結。 這MV獲逾二千二百人觀看，網民讚信息正面，充滿正能量，道出了學生及家長的心聲。這次校內宣傳，有聲有色，值得鼓...
2018-02-07
對於一匹稍展露過走勢，卻初跑中距離的質新馬，是否值得捧場，要視乎對其氣量及途程性能的評估。如果血統顯示有機會可應付，都要將其之前的賽績打點折扣，皆因初次增程一般難度較高，未必可即時交出應有水準。但若顯...
2018-02-07