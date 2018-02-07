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﻿蘭嶼執勤六人失蹤 台直升機疑墮海

2018-02-07 列印
■黑鷹直升機正機師康萬福（左）及副機師唐文彥（右）同告失蹤。網上圖片
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        台灣內政部空勤總隊一架黑鷹直升機，周一晚間在蘭嶼島區域執行傷患後轉院送勤，但起飛不久在蘭嶼外海一百米光點消失，至今呈失聯狀態疑似墮海，機上六人包括正機師康萬福、副機師唐文彥，以及四名乘客目前下落不明。

        事發後，海巡署及空軍派出艦艇直升機進行海空搜救。台灣空勤總部六架黑鷹直升機目前全面停飛，待完成檢查後再復飛。

　　綜合台灣傳媒報道，出事的是隸屬台灣內政部空勤總隊編號706的UH-60M型黑鷹直升機，周一（五日）晚間十一時四十八分自蘭嶼返程起飛三分鐘後即失去聯繫，且雷達訊號消失。有報道指，出事時蘭嶼風勢強勁，而直升機呈頭下尾上傾斜狀。

　　目前，海巡署出動兩艘艦艇在附近失事海域搜救，空軍台東志航基地及空勤台東分隊則出動一架直升機在失事海域進行地毯式搜尋。
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