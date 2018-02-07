﻿達成主教任命協議 中梵或快將建交

中國與梵蒂岡近期傳出已就主教任命達成框架協議，甚至可能促成雙方日內建交。《環球時報》周二刊登社評指，北京與梵蒂岡建交是早晚的事，這是中國社會的基本預期，相信外交團隊在尊重天主教徒宗教信仰的同時，會堅定不移地維護國家利益。社評又以「一雙過時的舊鞋」形容台灣與梵蒂岡的邦交。社評指出，教宗方濟各在國內有很正面的形象是中梵關係建設性的推動者，梵蒂岡與北京如果能夠在主教任命問題上最終達成協定，對天主教是莫大的好事。



另外，社評又指出台灣問題並不是北京處理與教廷關係的首要考慮因素，直指台灣對梵蒂岡已經毫無吸引力。



