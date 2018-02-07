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﻿BBC告內地網媒侵權 索償50萬人民幣

2018-02-07 列印
　　北京一間稱為「愛語吧」的公司，因未經授權擅自在網站、APP、微信公眾號使用「BBC」商標，被英國廣播公司（BBC）指控其侵權，對愛語吧作出起訴，要求愛語吧公司停止侵權、賠償損失五十萬元人民幣，北京市海淀區法院已經受理此案。

  原告英國廣播公司指出，愛語吧公司上述行為，極易使消費者誤認其與英國廣播公司之間存在關係，愛語吧公司的行為，同時構成不正當競爭。

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