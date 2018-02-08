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﻿中國向世貿申訴 促美就關稅賠償磋商

2018-02-08 列印
　　美國政府上月對進口太陽能面板和洗衣機徵收高關稅，令中韓等國家不滿。消息指，中國已向世界貿易組織（WTO）提出申訴，要求美方就賠償事宜進行磋商。

　　中國周二正式向世貿提交申訴稱，指關稅不符合國際規則，中國作為主要出口國有權要求賠償。美國總統特朗普上月簽署文件，正式對進口太陽能板和大型洗衣機大幅徵收關稅，作為貿易保障措施，向進口的洗衣機徵收最高百分之五十關稅；進口太陽能板方面關稅最多百分之三十，但將在未來三至四年內遞減。

　　中國商務部上月批評，美方政策是濫用貿易救濟措施，中方將與其他世貿成員一起堅決捍衞自身的正當利益。至於作為洗衣機主要出口國的南韓，此前已向世貿提出申訴。

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