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﻿桂民海違中國法律 外交部證「被強制」

2018-02-08 列印
　　中國外交部周二（六日）證實，瑞典籍公民、香港銅鑼灣書店股東桂民海因為「違反中國法律」，被處以強制措施。

  外交部發言人稱，瑞典某些人在事件中扮演不光彩的角色。瑞典政府五日曾要求中方放人。

  這是中國當局宣稱去年十月釋放桂民海後，首次證實桂民海今年一月再度被捕。

　　中國外交部發言人耿爽周二（六日）在例行記者會上回答提問時表示，桂民海因違反中國法律，已被依法採取「強制措施」。桂民海上月在瑞典外交人員的陪同之下，在坐火車前往北京看病途中，被公安逮捕。瑞典外交部長華爾史特龍周一（五日）發表強硬聲明表示，中國政府用「野蠻」手段干預瑞典領事館對桂民海的支援，並要求中國放人。

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