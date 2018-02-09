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﻿朱古力加鑽石 結婚蛋糕盛惠780萬！

2018-02-09 列印
　　中東城市杜拜剛舉行結婚展，當中一個價值百萬美元的朱古力及鑽石結婚蛋糕，成為全場焦點。

　　結婚展在杜拜世界貿易中心舉行，當中一個新娘造型、價值達一百萬美元（約七百八十萬港元）的朱古力及鑽石結婚蛋糕，相信可以締造一項世界紀錄。英國著名女設計師溫納姆（Debbie Wingham）親自飛往杜拜，炮製這件傑作，而這個如真人大小的蛋糕也成為全場最矚目的展品之一。溫納姆過往也設計和炮製造過許多名貴甜品，包括一個用黃金和寶石打造的蛋糕，估計價值一千四百萬美元（逾一億港元）。

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