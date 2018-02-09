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﻿倫敦動物園盤點 企鵝排排企等點名

2018-02-09 列印
　　倫敦動物園本星期舉行年度大盤點，點算園內動物的數目，包括的哺乳類動物、雀鳥、爬蟲、魚類、兩棲動物和昆蟲等等，結果顯示共有一萬九千二百八十九隻。

　　工作人員稱，園內的動物種類超過七百五十種，雖然有些動物是很容易點算的，例如企鵝會排排企，有多少隻一清二楚；但螞蟻不可能逐隻點算，只能集體粗略估計。倫敦動物園去年聖誕節前發生大火，四隻貓鼬和一隻珍貴的非洲食蟻獸死亡。受事件影響，點算動物的工作要延至本周才進行。倫敦動物學會發言人哈本表示，每年點算全園動物一次，可以讓工作人員團結起來，互相支持，再為今年保育動物的工作努力。

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